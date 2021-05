Thales Bretas relembra casamento com Paulo Gustavo: ‘Tudo foi especial’

O médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, publicou um registro de seu casamento, que aconteceu em 2015, e prestou uma homenagem ao comediante em seu Instagram. O artista faleceu em 4 de maio, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

“Essa foto foi do dia do nosso casamento, 20/12/15, lindamente celebrado pela Andrea Pacha! Na foto, detalhe do Paulo Gustavo segurando o livro dela ‘A vida não é justa’, que eu quero muito ler agora”, começou o médico.

“Por mais que eu tente não sentir isso, porque sei que sou muito agraciado e que muitas pessoas sofrem perdas tão grandes ou ainda maiores diariamente, de vez em quando isso passa pela minha cabeça nesse momento de dor”, continuou.

Bretas justificou dizendo que existe vacina para o coronavírus: “Ainda mais que ele foi levado por uma doença viral para a qual já tinha vacina! E que nos cuidávamos tanto! Quando me sinto assim, penso em tudo de bonito que vivemos, no quanto isso tudo foi especial e o quanto sou abençoado por ter vivido tanta coisa linda ao lado dele”, completa.

“A justiça que conhecemos, humana, é muito menor que a divina, que rege sobre tudo. Dizem que tarda, mas não falha. Então, que o tempo me ajude a entender”, concluiu. Paulo Gustavo e Bretas têm dois filhos, Romeu e Gael, de um ano.

Familiares e amigos próximos de Paulo Gustavo se reuniram nessa terça-feira (11) para a Missa de Sétimo Dia dele. A missa foi realizada pelo padre Omar, o mesmo que participou da cremação do ator, mas também havia outros religiosos na celebração.

A cerimônia ocorreu no Santuário Cristo Redentor, aos pés do famoso cartão postal do Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam a mãe dele, Dea Lúcia Amaral, uma das principais inspirações de Paulo Gustavo, o pai, Júlio Marcos, a irmã, Juliana Amaral, e o dermatologista Thales Bretas.