Trabalhadores de hospitais ligados a universidades federais entram em greve

Trabalhadores vinculados à Ebserh, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, decidiram entrar em greve a partir desta quinta-feira (13) em Minas Gerais (nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia). A paralisação segue o calendário nacional.

A categoria realizou plenária nacional no último dia 27, quando a medida foi anunciada e reafirmada em assembleia no Estado entre os dias 6 e 7 de maio. De acordo com os representantes, “a decisão foi tomada tendo em vista o impasse nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da categoria que se arrasta há mais de um ano, sem qualquer perspectiva de avanço. Mesmo o ACT tendo sido enviado a dissídio e, atualmente, estar sendo mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), a Ebserh segue desrespeitando seus (as) trabalhadores (as) das mais diversas formas e se utiliza de várias justificativas para travar as negociações com os trabalhadores”, informaram.

Segundo eles, a empresa propõe 0% de reajuste, mas o ponto mais polêmico é a proposta de mudança na base de cálculo do adicional de insalubridade, o que, segundo o sindicato, pode representar uma redução de até 27% na remuneração. “Querem que o cálculo, hoje feito em cima do salário-base, passe a ser feito em cima do salário mínimo, o que na prática vai implicar em redução da remuneração”, explica Jussara Griffo, representante do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas dos Servidores Públicos Federais de Minas Gerais (SINDSEP-MG).

Segundo o órgão, em Minas Gerais, cerca de 5 mil funcionários dos hospitais vinculados às universidades federais nessas cidades (UFJF, UFMG, UFU e UFTM) aderiram à greve. Só em Belo Horizonte, são 2 mil funcionários no Hospital das Clínicas. No entanto, os serviços não estão paralisados. “Estamos trabalhando com, em média, 30% dos funcionários. Não podemos fechar o hospital, ainda mais nesse momento. Há setores em que temos mais funcionários grevistas atuando, como oncologia, hemodiálise”, explica Jussara. “Temos preocupação com o atendimento à sociedade. Então é uam greve bem tranquila, para não ter descontinuidade no atendimento, mesmo sabendo que prejudica um pouco”, completa.

A Ebserh também informou que o funcionamento estava normal nos hospitais na manhã desta quinta-feira (13).

Nessa quarta-feira (12), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) convocou uma reunião de mediação. Na ocasião, a Ebserh, segundo os grevistas, teria enviado propostas em que há alteração do indexador do cálculo de insalubridade dos trabalhadores. Com isso, as entidades representativas dos empregados disseram não ter autorização para negociar. “Estamos aguardando para sair alguma decisão. Esperamos que seja o mais rápido possível”, diz Jussara.

Ebserh

Procurada pela reportagem, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) enviou nota e disse que “foi surpreendida com a comunicação proferida pelas entidades sindicais de deflagração de greve durante a pandemia, durante o processo de negociação”. Segundo a Ebserh, as conversas sobre o tema estão em curso. “A surpresa se deve principalmente pelo fato de que, dentro do processo de mediação, foi acordado entre todas as partes envolvidas um prazo até a próxima quinta-feira (20) para que a estatal envie uma nova proposta. A Ebserh esclarece que, por ser uma estatal dependente da União, todas as propostas que apresenta envolvem recursos orçamentários, inclusive as que se referem ao ACT 2020/2021, e demandam aprovação externa, o que, sem dúvida, tem estendido o processo de negociação para além do tempo desejado”, declarou.

Em relação ao ponto mais polêmico, que altera o cálculo do adicional de insalubridade, a empresa negou que isso configure corte salarial. Além disso, a mudança proposta só passaria a valer depois do fim da pandemia. “A proposta apresentada pela empresa mantém todas as cláusulas sociais do ACT vigente. A única mudança será na base de cálculo do adicional de insalubridade, a fim de adequá-la à CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), regime adotado na estatal, e ao que já é pago por todos os demais hospitais do país, sejam eles públicos ou privados. A ação mantém o pagamento do adicional de insalubridade, mas adapta a base de cálculo, sendo pago em cima do salário mínimo, e não mais sobre o salário-base. Importante ainda pontuar que a mudança no cálculo só acontecerá ao fim da pandemia. É importante acrescentar que a mudança de cálculo no adicional de insalubridade não configura um corte salarial. Conforme a legislação brasileira, os adicionais funcionam como bônus percebidos pelos trabalhadores por situações específicas, não se incorporando ao salário e podendo ser recalculados ou mesmo extintos quando a situação que ensejou o pagamento do bônus é mitigada ou deixa de existir. Com a adequação proposta, será possível ainda conceder aumentos em outros benefícios. A última proposta, por exemplo, previa o aumento fixo de R$ 500 na tabela salarial para todos os empregados Ebserh, independentemente do cargo ou do adicional de insalubridade”, diz a nota.