Veja a lista das cidades que podem avançar para a Onda Amarela em Minas

As macrorregiões de Saúde Norte e Sudeste vão avançar para a Onda Amarela do programa Minas Consciente, programa que monitora indicadores da pandemia para flexibilização das medidas de combate à Covid no Estado.

Além das macrorregiões, quatro microrregiões de Saúde também deixam a Onda Vermelha: Viçosa, Janaúba, Taiobeiras e Ubá.

Veja quais são as cidades que entram na Onda Amarela a partir de sábado, 15 de maio:

Norte

Berizal

Bocaiúva

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritizeiro

Campo Azul

Capitão Enéas

Catuti

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Cristália

Curral de Dentro

Engenheiro Navarro

Espinosa

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

Joaquim Felício

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Lagoa dos Patos

Lassance

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Olhos-d’Água

Padre Carvalho

Pai Pedro

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Ubaí

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

Sudeste

Além Paraíba

Andrelândia

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Argirita

Astolfo Dutra

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Brás Pires

Caiana

Caparaó

Carangola

Cataguases

Chácara

Chiador

Coimbra

Coronel Pacheco

Descoberto

Divinésia

Divino

Dona Eusébia

Dores do Turvo

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Itamarati de Minas

Juiz de Fora

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Mar de Espanha

Maripá de Minas

Matias Barbosa

Mercês

Miradouro

Miraí

Muriaé

Olaria

Oliveira Fortes

Orizânia

Palma

Passa-Vinte

Patrocínio do Muriaé

Pedra Bonita

Pedra Dourada

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Pirapetinga

Piraúba

Presidente Bernardes

Recreio

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Rita de Jacutinga

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Francisco do Glória

São Geraldo

São João Nepomuceno

São Sebastião da Vargem Alegre

Senador Cortes

Senador Firmino

Silveirânia

Simão Pereira

Tabuleiro

Tocantins

Tombos

Ubá

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Viçosa

Araponga

Cajuri

Canaã

Paula

Pedra do Anta

Porto Firme

São Miguel do Anta

Teixeiras

Viçosa

