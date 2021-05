A Ambev, uma das principais cervejarias do país que engloba marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado e Guaraná Antarctica, está com mais de 300 vagas abertas para profissionais de tecnologia, que vão compor a Ambev Tech, hub da empresa voltado para desenvolvimento de soluções inovadoras. Os interessados podem se inscrever neste link, e o processo seletivo é 100% online.

Veja as vagas disponíveis:

Desenvolvimento de software: 130

Arquitetura de software: 24

Dados & Analytics: 25

Produto / Negócio: 27

Infraestrutura: 30

Design: 17

QA: 15

Agilidade: 10

DevOps: 9

Gestão: 21

O investimento em profissionais do setor vem a reboque do resultado financeiro positivo da Ambev no primeiro trimestre do ano, o que foi impulsionado pelo desenvolvimento de novos serviços digitais, segundo a empresa. Os aplicativos Zé Delivery, de entrega cerveja gelada, e o BEES, um marketplace, são dois exemplos.

A Ambev Tech está nas cidades de Blumenau-SC, Maringá-PR, Jaguariúna-SP, Campinas-SP e São Paulo, porém, atualmente, os profissionais trabalham de maneira remota. Ao longo do processo de seleção, será definido se os novos escolhidos vão trabalhar de maneira remota, presencial ou híbrido após a pandemia.