Capinópolis firma parceria com o Sebrae

Publieditorial

Capinópolis, Minas Gerais. No fim da tarde da última quarta-feira, 12, o chefe do executivo recebeu em seu gabinete, o gerente regional do Sebrae, William, juntamente com a sua equipe para assinatura do Programa Cidade Empreendedora no Município de Capinópolis.

Com a finalidade de fortalecer e incentivar o desenvolvimento da economia no município, o programa do Sebrae do qual Capinópolis agora faz parte, visa otimizar a integração entre gestão pública e pequenos negócios, num ambiente de oportunidades, a fim de fomentar o crescimento.

“Estamos empenhados na busca por aprimoramento do comércio, pois essas ações têm impacto relevante na nossa vida enquanto cidadãos”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto.