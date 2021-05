Culpados ou inocentes

Ninguém aqui está defendendo qualquer tipo de violência. O que verdadeiramente sonhamos é com um país que viva em paz e seja menos desigual. Assim como no esporte, a segurança pública possui milhões de técnicos e especialistas. Todo mundo dá um palpite.

O jogo deveria ter sido assim. A operação deveria ter sido assado. Como jornalista já estive em centenas de operações policiais em Minas e também fora do Estado, e sei avaliar bem a quantidade de adrenalina jogada no sangue durante uma ocupação a uma favela e uma troca de tiros. O instinto de sobrevivência fala mais alto e os envolvidos ficam com os sentidos em alerta máximo.

Quando o primeiro disparo é feito por lado, a resposta é imediata. Toda incursão necessita ser meticulosamente pensada, articulada, planejada, para que o resultado seja o menos letal possível. Mas ninguém consegue prever o minuto seguinte. Afinal, os dois lados utilizam armas de guerra e equipamentos pesados.

Diante de tudo isso, fico aqui pensando com os meus botões: como é que burocratas de ar-condicionado podem dar as mais diversas opiniões dos fatos se nunca estiveram sequer como espectadores no teatro de combate?

Para não haver julgamentos precipitados para nenhum dos lados, sugiro que a polícia convide para as próximas operações um sociólogo, um criminólogo, um jornalista, um juiz, um defensor público, um representante da OAB, um promotor, um deputado e tantos outros que se fizerem necessários para que possam sentir o que é a vida dentro de um morro, onde de um lado está o crime organizado representado por uma minoria e, do outro, o Estado, que defende a Lei e a Ordem. Que todos estes estejam devidamente protegidos com coletes e outros equipamentos, mas que caminhem pelos becos e vielas com a maior isenção, anotem tudo em um caderno e depois deem suas opiniões.

Os profissionais aqui citados, são apenas alguns representantes legítimos da sociedade, que devem, sim, opinar, criticar, elogiar, condenar ou absolver todos os personagens ali envolvidos. O que não pode é não ser isento. Vamos dar a César o que é de César. Afinal, neste país, não basta ser honesto. É preciso mostrar.