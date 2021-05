Homem embriagado deita na rua e quase é atropelado em Ituiutaba

Homem deitou na rua com sinais de embriaguez | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituituaba, Minas Gerais. Um homem de 37 anos, com sinais de embriaguez quase foi atropelado no início da noite da última quinta-feira (14.maio.2021), após deitar em via pública. O fato ocorreu por volta das 18h30, na Avenida Dezessete A com R. Trinta e Oito, no Centro da cidade.

Uma testemunha acionou os Bombeiros. De acordo com a solicitante, alguns carros transitavam próximo a um homem, que estava deitado próximo a calçada, em uma área de conversão de veículos, com má iluminação devido ao período noturno e as árvores próximas que projetavam sombra.

Uma guarnição dos bombeiros seguiu ao local, onde encontraram a homem e constatando o risco de atropelamento.

Segundo os bombeiros, o homem apresentava siais visíveis de embriaguez e estava com uma garrafa de bebida alcoólica ao seu lado. Em contato com o homem de 37 anos, ele pediu para ser socorrido ao Pronto Socorro Municipal, sendo então encaminhado pela Unidade de Resgate do CBMMG imediatamente, onde ficou sob cuidados médicos.

Os bombeiros orientam as seguintes recomendações para evitar acidentes: