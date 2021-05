Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após bater a motocicleta em um carro e despencar do viaduto Itamar Franco, que fica sobre a avenida Tereza Cristina, na região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o outro envolvido no acidente, o motorista de um carro, de 25 anos, disse que seguia pelo viaduto quando foi surpreendido pelo motociclista batendo na lateral do seu carro, passando por cima da mureta de proteção e caindo do viaduto na avenida Tereza Cristina.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o jovem estava desacordado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima que estava com múltiplas fraturas, traumatismo craniano e um corte na cabeça.

Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo as primeiras apurações da polícia, ele não tinha habilitação para motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para o Detran para investigações.