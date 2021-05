Oposição se divide para tentar mais nomes em CPIs da Câmara

Os vereadores de oposição na Câmara Municipal de Belo Horizonte têm feito manobras para conseguir indicar mais membros nas Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs) que foram abertas na Casa para investigar os gastos da prefeitura durante a pandemia e irregularidades na BHTrans.

O prazo para as indicações dos líderes de blocos e bancadas se encerra na próxima segunda-feira, e desde a abertura dos colegiados, no início da semana, surgiram pelo menos três novas lideranças, o que resulta em três indicações.

Na última quarta-feira, a então bancada do Somos BH, formada por PTC, PROS e PP, se desintegrou. Juliano Lopes (PTC) e Wesley Autoescola (PROS), que têm tido discursos enfáticos de oposição, se juntaram em uma bancada só: BH Nota 10, liderado pelo parlamentar do PROS.

Já o PP tem agora o bloco com os quatro parlamentares sob liderança de José Ferreira.

Reinaldo Gomes (MDB), que até há pouco tempo integrava a base de governo, rompeu relações com o Executivo e vai formar uma bancada com Nikolas Ferreira (PRTB).

Com essas articulações, a oposição ganha três novas indicações às CPIs, o que não garante, entretanto, as vagas. De acordo com o regimento interno da Câmara, os líderes manifestam as suas pretensões, e a presidente Nely Aquino (Podemos) compõe a comissão. Não há obrigatoriedade de atender todos os pedidos, até pelo fato de ter mais líderes que vagas nos colegiados.

Há quem diga nos bastidores da Casa, inclusive, que, mesmo antes do término do prazo, as CPIs já têm as composições definidas. Nely negou. “O prazo para os líderes encaminharem as indicações termina dia 17. Então, antes de eu ter os nomes para avaliação fica difícil falar quem vai. Somente na segunda-feira é que eu vou ter noção de quem vai compor”, afirmou.

Embora ambas as comissões tenham o prazo de 120 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 60, o foco será na que vai investigar os gastos do Executivo na pandemia, e, por isso, a composição do grupo que vai apurar supostas irregularidades na BHTrans tende a ser “mais equilibrada”.

A escalada da oposição não passa despercebida pelo Executivo. O secretário municipal de Governo, Adalclever Lopes, admitiu à reportagem que nunca houve um grupo contrário à prefeitura tão grande como agora.

Vereadores que se denominam independentes têm alertado a PBH sobre a possibilidade de resistência até mesmo em projetos que exijam a maioria simples da Casa, ou seja, 21 votos.

Entre as pessoas próximas do prefeito Alexandre Kalil a instalação das duas CPIs na Câmara foi um recado político para a possível disputa ao governo do Estado em 2022. No Legislativo, há quem diga que o intuito é realmente “incomodar”.

Membros já são especulados

A reportagem sondou as lideranças de blocos e de bancadas sobre as indicações que serão feitas.

Por serem signatários dos pedidos de abertura, Nikolas Ferreira já integra a comissão da Covid, enquanto Wanderley Porto (Patriota) será membro titular do colegiado da BHTrans.

O bloco Democracia e Independência indicou Gabriel Azevedo (Patriota) para a CPI da BHTrans e Jorge Santos (Republicanos) para a Covid. Segundo apuração, ambos devem conseguir a titularidade dos colegiados.

O bloco BH Nota 10 também deve conseguir a titularidade nas duas CPIs, com Wesley Autoescola (PROS) na BHTrans e Juliano Lopes (PTC) na Covid.

A bancada do Avante indicou Claudiney Dulim para a BHTrans e Flávia Borja para a Covid. O Cidadania optou apenas pela indicação de Dr. Célio Frois, que deve ser membro titular da CPI da Covid por ser o presidente da Comissão da Saúde.

O PDT indicou Bruno Miranda ao colegiado dos gastos. O PT escolheu Macaé Evaristo para o colegiado da caixa-preta da BHTrans e Pedro Patrus para apurar os gastos durante a pandemia.