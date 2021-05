Record desmente ator que diz fazer parte do elenco de ‘Gênesis’

O ator Thiago Cozzato tem causado um verdadeiro rebuliço na internet ultimamente e tudo por um motivo inusitado: há cerca de quatro meses Cozzato vem usando as redes sociais para divulgar vídeos e imagens em que aparece na pele de Hakan, personagem que segundo ele faz parte da novela “Gênesis”, exibida pela Rede Record.

No entanto, parece que a história não passa de uma farsa de proporções bíblicas.

Nesta quinta-feira (13), em resposta a demanda do Jornal O Tempo, a assessoria da RecordTV afirmou que “este ator e personagem não fazem parte do elenco da novela ‘Gênesis'”.

O caso começou em 2020 quando o suposto ator e modelo, que conta com mais de 13 mil usuários no Instagram, concedeu uma série de entrevistas para site especializados afirmando que viveria um “viking bíblico” chamado Hakan, no folhetim da Record.

Porém, um perfil no Twitter, chamado “Diabo de Gênesis”, acusou Cozzato de estar mentindo. A conta chegou a publicar um thread apontando falhas na narrativa apresentada pelo ator.

Por que a farsa de Thiago Cozzato já foi longe demais. | a thread pic.twitter.com/V59cu3KBNT — Diabo De Gênesis (@DiaboDeGenesis) May 11, 2021

Em um dos post publicado em seu perfil no Instagram, Thiago dá detalhes sobre o personagem e escreve “A Bíblia não fornece maiores detalhes sobre quem foi Hakan”, para na sequência prosseguir, “Foi um homem israelita da tribo de Judá que viveu no tempo de Josué. A história de Hakan ficou conhecida na Bíblia especialmente por conta de sua desobediência à ordem de Deus”.

Em outra postagem, ele afirma que seu personagem entraria na história durante a fase Torre de Babel, e que Hakan seria um viking.

Apesar dos desencontros em suas histórias, o ator mantém a informação em sua bio no Instagram, além de várias publicações sobre o tema no seu feed.

Entrevistas e até destaque na TV

Além das redes sociais, Thiago Cozzato também usou a TV para ganhar destaque. Um trecho do quadro “A Hora da Venenosa”, do programa “Balanço Geral “, do Ceará, apresentado por Erlan Bastos, também foi compartilhado pelo suposto artista. Nele, a fofoqueira da atração o cita como ator de Gênesis, informação claramente não apurada por ela. Na legenda da publicação, Cozzatto diz: “Contra fatos não há argumentos”.

Já em uma entrevista concedida ao site iConnect Gyn, o ator contou que “no início Hakan, que se chama Marcos na infância, é um rapaz bondoso que foi humilhado e escravizado por uma família adotiva, e ao descobrir suas origens parte em busca de vingança”.

Thiago também postou em seu perfil uma imagem na qual ele “participa” do lançamento da novela “Gênesis”. Na ocasião do evento, foram convidados apenas intérpretes de personagens de destaque na trama, que foram devidamente exibidos em telões.

A reportagem entrou em contato com Thiago Cozzatto, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.