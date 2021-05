Saiba os horários dos principais jogos desta sexta-feira (14)

As quartas de final do Campeonato Paulista continuam nesta sexta-feira (14) de futebol. Depois do meio de semana de Libertadores e Sul-Americana, São Paulo, Red Bull Bragantino e Palmeiras já voltam a campo hoje pelo estadual. O dia também é de início das quartas de final na Copa do Brasil Sub-20.

Na Europa, a sexta tem destaque para o Campeonato Inglês. O Manchester City entra em campo pela primeira vez após ter o título da Premier League confirmado durante a semana. Confira as partidas:

Cameponato Paulista – Quartas de Final (único)

19h30 – Red Bull Bragantino x Palmeiras

21h30 – São Paulo x Ferroviária

Copa do Brasil Sub-20 (ida)

19h – Vasco x Internacional

Campeonato Inglês – 36ª Rodada

16h – Newcastle x Manchester City

Cameponato Português – 33ª Rodada