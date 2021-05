Adolescente tenta matar a mãe a marteladas com a ajuda do primo em MG

Uma adolescente de apenas 15 anos é apontada pela Polícia Civil de tentar matar a própria mãe, de 51 anos, com a ajuda do primo, de 18 anos, no Distrito de Junco, em Malacacheta, na região do Vale do Mucuri. O inquérito foi concluído nesta semana, mas tentativa de homicídio ocorreu no dia 5 de maio.

De acordo com as investigações, a adolescente teria planejado o crime cerca de um mês antes e contado o plano para o primo que teria a ajudado na execução. A Polícia Civil informou que no dia do crime, a garota teria dado uma dose maior do remédio que a mãe utiliza para dormir. Em seguida, o primo teria usado a alça de uma bolsa para estrangular a tia, enquanto a adolescente, com um martelo, desferiu golpes na cabeça da mãe.

Após a agressão, os primos fugiram, deixando a vítima ensanguentada. Uma testemunha afirma que, nesse momento, os dois passaram rindo pela via principal do distrito de Junco. Decorrido um tempo, a vítima conseguiu sair de casa e ir até um bar próximo, onde foram acionadas uma ambulância e a Polícia Militar.

Ainda no dia dos fatos a adolescente foi apreendida e enviada para uma unidade socioeducativa. Já o primo dela, de 18 anos, foi encaminhado para o Sistema Prisional.