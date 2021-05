Alisson revela que aprendeu cabeceio com Dadá Maravilha: ‘Queixo no ombro’

Autor de um gol antológico no último domingo (16), que deu a vitória ao Liverpool aos 49 minutos do segundo tempo sobre o West Bromwich pela Premier League, o goleiro da Seleção Brasileira Alisson revelou de onde tirou a tática para o cabeceio: do ex-jogador do Atlético Dadá Maravilha.

“Por instinto. Naquele momento a bola veio forte, só tentei não cabecear pra cima e botar na direção do gol. Mas depois, quando eu revi o lance, eu não tinha visto que era um gesto técnico tão bem executado”, disse em entrevista à Espn Brasil.

Veja o gol:

ALISSOOOOOOOOOON! 🇧🇷⚽💥 Para ver, rever e lembrar para sempre!

Que feito do goleiro brasileiro ao garantir a vitória do Liverpool!#PremierLeagueNaESPN #FutebolNaESPN pic.twitter.com/O4CmfSexl2 — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) May 17, 2021

“Eu vou contar um caso que aconteceu há muito tempo. Fui jogar um amistoso pelo Internacional Sub-23 e estava presente Dadá Maravilha. E ele contando as histórias. Eu lembro dele falando de algo da técnica de cabecear. ‘Queixo no peito, queixo no ombro'”, relembrou.

“Aqui eu brinco com os meninos, com o Fabinho, com o Firmino, que quando eles vão cabecear e eles erram, eu falo: ‘É queixo no peito, queixo no ombro, bota pra baixo a bola’. E o gesto realmente foi assim, foi incrível. Foi só um fato curioso. Obviamente eu não treino isso todos os dias, mas fiquei muito feliz de ter executado daquela maneira”, completou Alisson.

Esse foi o primeiro gol da carreira de Alisson e a primeira vez que um jogador da posição balança as redes pelo clube inglês.

Com a vitória por 2 a 1, o Liverpool chegou à 5º colocação do campeonato, um ponto atrás do Chelsea que, teoricamente, seria o último classificado à fase de grupos da Champions League. Faltam duas rodadas para o fim da temporada.

Dadá

Centroavante que fez história em clubes brasileiros, principalmente no Internacional e no Galo, onde marcou o gol do único título do Campeonato Brasileiro do alvinegro, em 1971 em cima do Botafogo, em pleno Maracanã, Dario José dos Santos, mais conhecido como Dadá Maravilha, era famoso pelo gols de cabeça.

“Queixo no peito, queixo no ombro”, é o seu bordão mais conhecido, pelo qual ensina sua tática para fazer gols dessa maneira. Além claro, da frase: “Só há três coisas que param no ar: Helicóptero, beija-flor e Dadá”.