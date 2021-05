América: reservas se reapresentam e participam de jogo-treino com time sub-20

O América iniciou na tarde desta segunda-feira (17), a semana de preparação para enfrentar o Atlético no próximo sábado, pelo segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. Os onze jogadores que iniciaram a partida contra o Atlético receberam folga, o restante do elenco participou de um jogo-treino com o grupo sub-20, comandado por Lisca e seus auxiliares.

Estiveram presentes no CT Lanna Drumond o Diretor de Futebol, Armando Desessards, o Diretor de Futebol de Base, Frederico Cascardo, o Gerente de Futebol, Rafael Diniz e o técnico da categoria sub-17, Guilherme Nascimento.

Entre os jogadores do time principal estavam Ademir, Ramon, Lohan, Lucas Luan e Juninho Valoura. Lisca aproveitou para observar os garotos da base que disputam o Campeonato Mineiro sub-20.

Seis jogadores seguem no departamento médico: o lateral-esquerdo João Paulo, o meia Gustavo e os atacantes Yan Sasse, Marcelo Toscano e Léo Passos. O atacante Luiz Fernando segue em processo de recondicionamento. Os jogadores considerados titulares se reapresentam nesta terça-feira (18), às 9h30, no CT Lanna Drumond.