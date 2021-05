Apromiv, associação filantrópica de Betim, completa 50 anos nesta segunda (17)

A Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice (Apromiv), entidade filantrópica parceira da Prefeitura de Betim, na região metropolitana, completa, nesta segunda-feira (17), 50 anos de serviços prestados no município.

A associação, que atende e auxilia mais de 1.800 pessoas por mês, é responsável por administrar e oferecer, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), serviços à população mais vulnerável da cidade, dentre eles o Albergue Municipal, a Casa de Passagem Masculina, a Instituição de Longa Permanência para Idosos Antônio Pereira Gonçalves, o Cecovid especial para pessoas em situação de rua, além de oficinas e campanhas especiais.

Para não deixar a data passar em branco, a Apromiv preparou algumas ações especiais para a população. A primeira delas, mais simbólica, é para quem puder passar rapidamente pela sede da instituição, que foi toda enfeitada para a data. É que um bolo foi especialmente preparado para ser compartilhado com a população atendida pela associação – respeitando todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19.

Outra iniciativa que tradicionalmente faz parte das comemorações do aniversário da instituição é a Feijoada da Apromiv. O evento tem como objetivo angariar recursos para os projetos mantidos pela associação.

Assim como no ano passado, nesta edição, em razão da pandemia, o prato não será servido na sede. Quem quiser contribuir – e saborear a iguaria – poderá receber a feijoada em casa, por delivery, ou, se preferir, poderá passar no drive thru que será montado pela entidade.

A Feijoada da Apromiv será realizada no dia 11 de junho. O prato tem o valor de R$ 15 e já pode ser reservado por meio do telefone (31) 99845-4206, por ligação ou whatsapp.

“Cinquenta anos de Apromiv quer dizer 50 anos de história em Betim. Foi a primeira instituição a trabalhar o social com o ato de benevolência de amparar famílias que mais precisavam ou aquela pessoa em situação de risco. Nossa obrigação, hoje, é otimizar esse serviço. Estamos não apenas na sede, mas em diversas regiões da cidade por meio de nossos equipamentos e serviços, além dos trabalhos itinerantes que buscam alcançar o número máximo de pessoas que demandam auxílio. A Apromiv representa, então, a primeira iniciativa organizada da cidade para cuidar de pessoas, atuando em rede e simbolizando todas as demais instituições sociais que tanto contribuem com o poder público ao alcançar todos os lugares que apresentam vulnerabilidade”, destacou a diretora executiva da entidade, Fabiane Quintela.

“Foram milhares de pessoas atendidas nesses 50 anos de existência, amparando, de forma humanizada, nossos idosos, nossas crianças, nossos jovens, as famílias e aqueles em situação de rua. Parabéns, Betim, por poder contar, há 50 anos, com uma entidade tão séria, respeitada e do bem”, comemora a primeira-dama de Betim e presidente de honra da Apromiv, Laura Medioli.

“A Apromiv é uma instituição de espírito jovem, mas que está há 50 anos atendendo com enorme competência a todos aqueles que precisam de amparo. Parabenizo os profissionais que já fizeram parte desse projeto e aos que, hoje, atuam em prol da comunidade, com ações modernas e ousadas. Ainda há muitas iniciativas importantes por vir”, garante a vice-prefeita, Cleusa Lara.

“Meio século da Apromiv, um dia muito importante. Comemoramos muitos serviços prestados à toda a comunidade de Betim. Serviços, esses, que têm dado muito conforto, assistência e amparo a diversas pessoas. Espero que esses 50 anos marquem um momento de renovação, fortalecimento e que possamos ver a Apromiv cada dia mais atuante e mais próxima de nossa população”, ressalta o prefeito Vittorio Medioli.