Betim amplia vacinação contra a Covid-19 nesta terça (18) nas UBSs

A Prefeitura de Betim, na região metropolitana, ampliará, a partir desta terça-feira (18), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 43 a 48 anos, com algum tipo de comorbidades, que se cadastraram no site do município e, também, iniciará a segunda etapa de imunização de idosos com 67 e 68 anos.

Conforme o município, a ação foi possível depois que o município recebeu, nesta segunda (17), um novo lote de vacinas, com 2.430 doses da Coronavac e 4.010 da Astrazeneca. A vacinação será realizada nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 17h.

Os idosos de 67 e 68 anos que aguardam pela segunda dose da Coronavac, que estava em atraso, devem comparecer à unidade de referência, portando o cartão de vacina – com o registro da aplicação da primeira dose -, além de um documento de identidade com foto.

Para a ampliar a imunização de pessoas de 43 a 48 anos com comorbidades, serão utilizadas doses da vacina Astrazeneca recebidas nesta segunda (17) e as remanescentes de lotes anteriores. Ao todo, serão disponibilizadas 3.950 doses desse imunizante.

A prefeitura ressaltou que serão vacinadas as pessoas que se cadastraram por meio do site da prefeitura até o último dia 13.

Conforme o município, no momento da vacinação, é necessário apresentar os cartões SUS e de vacinação, um documento de identidade com foto, um comprovantes de endereço e um comprovante da respectiva comorbidade, que pode ser receita médica, relatório médico ou exame com validade de até 12 meses. “Quem não possuir o Cartão SUS deve fazer o cadastro na UBS de referência”, informou a nota.