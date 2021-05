BH: Idosos de 65 e 66 anos recebem 2ª dose da Coronavac a partir desta terça

Após atrasos devido à escassez de vacinas contra Covid-19, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vacinará idosos de 65 e 66 anos nesta semana com a segunda dose da Coronavac. Quem tem 66 anos deve procurar os postos de vacinação nesta terça-feira (18), e quem tem 65, na quarta (19). A lista completa de endereços foi divulgada no site da prefeitura. Os pontos fixos funcionarão das 7h30 às 16h30 e os de drive-thru, das 8h às 16h30. A prefeitura garante que haverá imunizantes para todo o grupo, portanto não há necessidade de formar filas antes da abertura dos locais.

A segunda dose para as pessoas com 66 anos está atrasada quase duas semanas: o prazo máximo entre as aplicações, segundo a bula da vacina, deve ser de 28 dias, mas ele chega a 41 para essa faixa etária. Mesmo quem está com a dose atrasada deve receber a vacina, sob risco de ficar com a proteção incompleta.

A prefeitura ainda não definiu uma data para vacinar as pessoas de 64 anos e para os trabalhadores da saúde de 43 a 49 anos, cuja aplicação da segunda dose também está atrasada. “Após concluir o esquema vacinal dos idosos de 66 e 65 anos, será avaliado o estoque e, sendo suficiente, será aberta a vacinação”, informa o governo municipal.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), com a chegada de 309.400 doses de Coronavac na última semana, o déficit de vacinas para cobertura da segunda dose será coberto em todas as 830 cidades mineiras que o informaram, inclusive em Belo Horizonte. As doses estão sendo distribuídas às regionais do Estado até esta segunda-feira (17), segundo a SES-MG.

Esta matéria está em atualização.