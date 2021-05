Bondinho Pão de Açúcar anuncia parceria com Câmara de Comércio e Turismo LGBT

O Bondinho Pão de Açúcar, cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro, anunciou nesta segunda-feira – Dia Internacional da Luta contra a Homofobia – sua filiação à Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. É o primeiro atrativo turístico brasileiro a se filiar é à associação.

Segundo Otavio Furtado, diretor de turismo da Câmara de Comércio e Turismo LGBT, a importância da parceria com o Bondinho está no fato não só de ser o primeiro ponto turístico filiado, mas também por conta da visibilidade que proporciona à comunidade LGBT.

A parceria também contribui para o avanço no debate e nas ações em favor da diversidade, como também a inclusão e incentivo para que outros pontos turísticos do país sigam o mesmo caminho. Atualmente, a Câmara LGBT tem 57 associados de diversos segmentos.

“Quando a empresa se associa à Câmara significa que ela quer desenvolver ações e oportunidades de negócios para a comunidade LGBT, desde como atender o público externo, no caso do bondinho os visitantes, quanto o interno, os colaboradores”, explica Furtado.

Inclusão

Outro ponto importante é a inclusão. “Somos o primeiro atrativo turístico nacional a dar esse passo rumo ao diálogo e à inclusão. É fundamental que todos façam a sua parte no fomento à cultura de respeito à diversidade”, destaca Sandro Fernandes, CEO do Bondinho.

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que o turismo LGBT movimenta cerca R$ 418 bilhões por ano no país, destacando-se como um dos segmentos mais rentáveis e de grande potencial de crescimento no mercado.

Azulejo

Todo ano, a Câmara escolhe um artista para confeccionar um azulejo em homenagem à diversidade, uma espécie de identificação do associado. Neste ano, a peça de 20 cm x 20 cm que estará na entrada do Bondinho do Pão de Açúcar foi confeccionada pelo ilustrador Marcelo Stockler, com a frase inscrita “aqui respeitamos a diversidade” em três idiomas.

O número de associados à entidade é pequeno em Minas Gerais, apenas os hotéis das redes Accor e Louvre, que têm presença em vários Estados. No Rio de Janeiro, uma das cidades referência no turismo LGBT, são 12 parceiros. “A parceria garante que o Rio e , consequentemente, o Brasil possam receber o turista LGBT dentro de sua especificidade”, conclui Furtado.

Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a 18ª Conferência Internacional da Diversidade será realizada em formato híbrido em setembro, em São Paulo.