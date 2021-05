Covid em BH: taxa de transmissão tem ligeira queda, mas segue no nível de alerta

A taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte registrou ligeira redução durante o fim de semana, enquanto a lotação dos leitos de UTIs e enfermarias aumentou. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).



De acordo com a pasta, a transmissão do vírus que estava em 1,03 na última sexta-feira (14) caiu para 1,02 nesta segunda (17). Ainda no nível amarelo, que representa sinal de alerta, o percentual indica que cada 100 infectados transmitem a doença para outras 102 pessoas. Ou seja, a pandemia continua acelerada na capital.



No mesmo período de três dias, a ocupação das UTIs subiu de 79,2% para os atuais 79,9% – e se mantém na zona mais crítica, de alerta máximo. Já a ocupação das enfermarias saltou de 56,9% para 57,7% durante o fim de semana.



Além disso, conforme o levantamento da SMSA, 49 óbitos e 1.642 casos da Covid foram registrados em BH desde sexta-feira. Com isso, a capital chegou aos 4.722 mortos e 193.869 contaminados desde o início da pandemia.



Atualmente, a cidade acompanha a situação de 7.382 infectados.