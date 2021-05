Covid: Pfizer tem menor resposta imune em idosos com mais de 80 anos, diz estudo

A vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech induz resposta imune mais fraca em pessoas com mais de 80 anos do que naquelas com idade igual a 60 anos ou menos.

A análise, feita a partir de amostras de sangue de 176 pessoas de um centro de longa permanência para idosos, apontou ainda que 31,3% dos indivíduos com mais de 80 anos não apresentaram anticorpos neutralizantes do Sars-CoV-2 até 19 dias após a segunda dose.

No caso daqueles com 60 anos ou menos, 97,8% dos vacinados tinham esses anticorpos.

Os dados do estudo conduzido na Alemanha foram aceitos para publicação e divulgados na forma de pré-print pela Oxford University Press.

Com o objetivo de avaliar a resposta imune humoral, ou seja, aquela formada por anticorpos, moléculas que impedem e bloqueiam a ação de um invasor no nosso organismo, a pesquisa liderada pela doutoranda Lisa Müller na Universidade de Düsseldorf comparou dois grupos com mais ou menos o mesmo número de pessoas: 83 idosos de uma instituição de longa permanência com mais de 80 anos e seus 93 cuidadores ou profissionais de saúde, cujas idades eram menores que 60 anos.

Os participantes do estudo foram imunizados como parte da campanha de vacinação contra Covid na Alemanha, no final de dezembro de 2020. A primeira amostra de sangue foi coletada entre 17 e 19 dias após a primeira dose da vacina BNT162b2 (Pfizer), e 17 dias após a segunda dose foi feita a segunda coleta.

No grupo de vacinados mais jovens, logo após a primeira dose a grande maioria dos indivíduos já apresentava anticorpos IgG específicos contra o Sars-CoV-2 em uma taxa média de 313 anticorpos por ml.

Em 2,3% o resultado foi indeterminado e apenas 4,4% tinham quantidades menores que o limite. Já no grupo dos mais velhos, quase 70% não apresentaram anticorpos IgG acima do limite detectável, e 9,4% foram indeterminados.

Passados 17 dias após a segunda dose, a quantidade de anticorpos IgG nos mais jovens decuplicou e nenhum indivíduo vacinado com menos de 60 anos apresentou taxa de anticorpos inferior ao limite esperado, enquanto para os idosos, embora tenha ocorrido um aumento na taxa média de IgG, ainda 10,6% não tinham produzido anticorpos acima do limite.

Também foram medidos os anticorpos neutralizantes, necessários para impedir a entrada do vírus nas células e tidos como um dos principais aliados do corpo para rapidamente bloquear futuras infecções. Em ambos os grupos a produção dessas moléculas foi muito aquém do limite após a primeira dose.

Por outro lado, após a segunda dose, 97,8% dos vacinados com menos de 60 anos tinham esses anticorpos no sangue, enquanto 68,7% dos mais velhos produziram tais moléculas.

Em 31,3% dos participantes com idade acima de 80 anos, porém, esses anticorpos nunca foram detectados, o que pode indicar que eles não se tornaram totalmente protegidos, pelo menos por uma resposta humoral, para a Covid-19.

O fato de pessoas de mais idade apresentarem uma resposta imune mais fraca em comparação aos mais jovens é esperado e ocorre com muitas outras vacinas, não apenas contra a Covid. No caso da vacina contra a gripe, essa imunidade mais baixa já é conhecida e em parte controlada pela ação de vacinação a cada ano.

O fenômeno, chamado de imunossenescência, segundo o artigo pode ser parcialmente explicado por: 1) capacidade reduzida do corpo a responder contra novos antígenos, como são chamados os corpos estranhos reconhecidos pelo sistema imune, associada a uma baixa quantidade de linfócitos B, que produzem anticorpos; 2) capacidade reduzida de produção dos linfócitos T, de memória; e 3) inflamação crônica persistente do organismo, condição encontrada também em pessoas com obesidade.

Esses três fatores, porém, não são comuns a todas as pessoas e nem aparecem apenas em indivíduos mais velhos, mas podem ocorrer com mais frequência nessa parcela da população. Por essa razão, as pessoas de mais idade são mais suscetíveis a doenças infecciosas e têm maior dificuldade de proteção por vacinas.

Embora os resultados do estudo mostrem como a vacina induziu a resposta imune numa amostra pequena, é importante destacar que o sucesso das campanhas de vacinação depende não apenas da proteção individual mas também da imunidade coletiva: quanto mais pessoas vacinadas, menor é a chance de o vírus de encontrar um indivíduo ainda desprotegido e sujeito à infecção. Com o tempo, o vírus não consegue achar um hospedeiro e desaparece.

Essa estratégia é fundamental para proteger as pessoas que são imunodeprimidas e, portanto, não podem receber a vacina, além daquelas com uma resposta imune mais fraca.

A vacina da Pfizer, por outro lado, apresentou um alto índice de eficácia em ensaios clínicos, de 95%, e valores ainda maiores em estudos de efetividade, quando se avalia a taxa de proteção na vida real. Diversas pesquisas foram feitas em Israel, Reino Unido e Estados Unidos confirmando a alta capacidade da vacina em prevenir casos sintomáticos, graves, hospitalizações e até mortes por Covid-19.

Recentemente, um estudo com quase 6.000 profissionais de saúde em Israel apontou ainda para a alta eficácia do imunizante, de 86%, contra casos assintomáticos. Assim, mesmo que a taxa de anticorpos produzidos pós-vacina em pessoas com idade acima de 80 anos seja menor, ainda há uma boa expectativa de que, caso esses indivíduos contraiam o vírus, tenham infecções assintomáticas ou leves.