Delegação do Galo pode ser vacinada contra Covid-19 em viagem ao Paraguai

A delegação do Atlético que viaja nesta segunda-feira (17) ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores pode receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país. O laboratório chinês Sinovac, produtor do imunizante Coronavac, doou 50 mil doses da vacina à Conmebol, que tem distribuido a times de futebol dos 10 países, que fazem parte da confederação.

O Atlético ainda não recebeu uma confirmação da Conmebol sobre a vacinação no período em que o clube estará no país, mas, por meio da assessoria, o Galo afirmou que existe a possibilidade dos atletas e comissão técnica receberem a primeira dose do imunizante. O Galo viaja na noite desta segunda (17), às 20h50, para o Paraguai, entra em campo na quarta (19) e retorna a Belo Horizonte na quinta-feira.

O Atlético-GO, que disputa a Sul-Americana, foi o primeiro clube brasileiro a receber a vacina. Na madrugada de sexta-feira (7), após a vitória por 2 a 1 em cima do Libertad-PAR, os 44 integrantes da delegação do clube receberam o imunizante. Paraguai e Uruguai são os países que já têm a logística e autorização para aplicarem as doses doadas pela Sinovac à Conmebol.

Por conta do atraso da vacinação em países da América do Sul, principalmente o Brasil, a vacinação em jogadores, comissão técnica e dirigentes de clubes de futebol gera bastante polêmica. Tem quem acredite que com a vacinação dessas pessoas, haverá uma diminuição na fila de quem precisa receber a imunização. Porém, por outro lado, são pessoas saudáveis e jovens sendo vacinadas antes de quem precisa ser imunizado com mais urgência.