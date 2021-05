Ecovias doa equipamentos à Polícia Ambiental de Ituiutaba

Foto: Divulgação

A Ecovias do Cerrado, concessionária responsável pela administração de 437 km das BR-364/365 entre Jataí-GO e Uberlândia-MG, oficializou, na última terça-feira (11), o repasse de cinco novos equipamentos à Polícia Militar Ambiental de Ituiutaba-MG. O material vai ajudar no trabalho de captura e manejo de animais silvestres realizado pela instituição.

A doação foi concretizada na sede da Ecovias do Cerrado, em Uberlândia-MG. Foram repassadas duas caixas de transporte e contenção – uma para animais de pequeno e médio porte, e outra, para de grande porte –, um cambão – dispositivo que ajuda na imobilização de animais de portes variados – e dois pinções herpetológicos, que são voltados à captura e manejo de répteis e serpentes.

“Esta é uma entre várias ações integradas que pretendemos efetuar no segmento da Ecovias do Cerrado com o objetivo de contribuir para a proteção da biodiversidade regional. Através do contato que já tínhamos com a PM Ambiental, foi possível identificar essa forma de contribuir com o trabalho em prol da fauna silvestre”, disse o Coordenador de Sustentabilidade da Ecovias do Cerrado, Emerson Machado.

Além de facilitar o trabalho da PM Ambiental de Ituiutaba e de ajudar na conservação da fauna local, a doação também visa trazer mais segurança aos usuários da BR-365, na medida em que facilita a captura e o manejo de animais que por ventura se encontram próximo à pista e, por isso, poderiam ocasionar acidentes.

“Esse material vem numa hora muito oportuna para ser utilizado no dia a dia pelos militares. É através desse material que o militar vai ter condições de fazer captura, tirar o animal do local onde está e volta-lo para o habitat devido”, afirmou o Tenente da PM Ambiental Diego Jorge.