Fiscalização interdita cinco estabelecimentos no fim de semana em Betim

Cinco estabelecimentos foram interditados durante o fim de semana em Betim, na região metropolitana, durante a força-tarefa da fiscalização da prefeitura para apurar descumprimentos de normas vigentes de prevenção à Covid. Segundo o município, foram registrados ainda 18 autos de infração.

Alguns locais estavam abertos de maneira clandestina e com superlotação de pessoas. Esses estabelecimentos interditados deverão fechados por sete dias.

Os bairros em que a força-tarefa verificou foram Novo Amazonas, Granja Verde, Capelinha, Imbiruçu, Saraiva, Vila Cristina, São Luiz, Vila Universal, Riacho III, Cachoeira e na Feira Popular do bairro Jardim Alterosas.

Uma pizzaria com 53 pessoas aglomeradas e sem máscara foi um dos alvos da fiscalização, no Vila Universal. Já um bar no bairro Alterosas foi flagrado funcionando de forma clandestina e foi penalizado via Aviso de Recebimento (AR).

De janeiro a abril deste ano, mais de 281 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as medidas obrigatórias para prevenção da covid-19 e, ainda, por outras irregularidades, como a ausência de alvarás. Ainda nesse período, foram aplicadas 667 autuações. A força-tarefa de fiscalização da Prefeitura de Betim é formada pela Guarda Municipal, pela Vigilância em Saúde e pela Secretaria Adjunta de Segurança Pública.

Betim está na Onda Vermelha do programa Minas Consciente, do governo do Estado. Segundo os decretos em vigência, os bares e restaurantes só podem funcionar até as 20h, mas o consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos abertos ao público e em vias públicas segue proibido.

Como denunciar

Quem quiser denunciar locais que descumpram as normas de biossegurança em Betim pode enviar mensagens de WhatsApp para os números (31) 98644-7700 e (31) 99966-2480.

Há também os canais da Ouvidoria Municipal, pelos telefones (31) 3512-3453 ou (31) 3512-3315 ou ainda pelo email [email protected]