FMF define arbitragem da final do Mineiro entre Atlético e América. Confira

Depois de empatarem em 0 a 0, no domingo (16), Atlético e América definem quem leva a taça do Campeonato Mineiro neste sábado (22), no Mineirão, às 16h30. Na tarde desta segunda-feira (17), a Federação Mineira de Futebol (FMF), definiu, em audiência pública, a equipe de arbitragem do confronto.

Felipe Fernandes Lima será o árbitro principal. Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinicius Gomes, os assistentes. Na cabine do VAR, Emerson de Almeida Ferreira. Todos os profissionais são de Minas Gerais e árbitros CBF. O responsável pelo VAR, Emerson de Almeida, também cumpriu esta função no primeiro jogo da final.

América e Atlético reclamaram bastante da arbitragem do jogo de ida da final do Mineiro. Apesar disso, a FMF manteve o posicionamento de escalar uma arbitragem mineira para o clássico decisivo.