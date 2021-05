Galo: Dodô aprova parceria com Arana e elogia esquema de Cuca

No primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, o Atlético entrou em campo com uma escalação diferente. Além de Réver como volante, Igor Rabello e Junior Alonso formando a dupla de zaga, o lateral-esquerdo Guilherme Arana jogou mais avançado com Dodô sendo utilizado na lateral. O técnico Cuca aprovou o esquema e, na tarde desta segunda-feira (17), Dodô também disse que se sentiu à vontade com este estilo.

Cuca já tinha colocado Arana mais avançado em outros momentos, mas nunca tinha colocado em uma escalação inicial. Dodô avaliou como prefere jogar.

“Por enquanto, o Cuca optou por me usar como lateral-esquerdo. Atuei em outras posições ao longo da minha carreira. Mas tenho sido mais o lateral, até pelas minhas características. O Arana é mais agudo, então o Cuca optou por essa maneira. Mas se precisar, assim como outros atletas, posso exercer mais de uma posição”, afirmou o lateral-esquerdo Dodô.

O lateral foi substituído no segundo tempo por ter sentido um desconforto, mas já está melhor e treinou normalmente nesta segunda-feira (17), na Cidade do Galo. O Atlético viaja na noite desta segunda para o Paraguai, onde enfrenta o Cerro Porteño, pela Libertadores. Dodô também comentou sobre a presença de Réver no meio-campo e revelou se o elenco já havia treinado com esse esquema.

“Essa formação com Réver de volante a gente usou na Colômbia, no final do jogo e nos treinamentos a gente já tinha provado alguma coisa parecida. Ele optou por iniciar assim nesse jogo contra o América e, como eu falei, essa mudança de jogadores no time titular faz parte e acho que tendo elenco qualificado como o Atlético tem, é normal que o treinador faça mudanças justamente para isso que se forma um elenco de qualidade para ele poder tomar as decisões de acordo com cada jogo”, disse Dodô.