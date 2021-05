Homem atira em vizinho por causa de tijolo quebrado e é espancado em BH

Uma discussão por causa de um tijolo quebrado terminou com dois homens gravemente feridos na Vila Antena, região Oeste de Belo Horizonte, na noite deste domingo (16).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 55 anos e a vítima, de 31 anos, estavam bêbados e começaram a discutir por que o homem mais novo teria quebrado um tijolo da casa do mais velho.

Em determinado momento, o suspeito sacou uma arma e atirou contra a vítima na barriga. Os moradores da vila se revoltaram com a situação e agrediram o suspeito com pedradas e pauladas. Ele também levou um tiro no abdômen e não se sabe se a arma dele disparou ou se outra pessoa teria atirado contra ele.

A população também invadiu a casa do suspeito e quebrou vários móveis e utensílios. Suspeito e vítima foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima estava em estado grave e vai precisar passar por cirurgia. O suspeito ficou internado sob escolta policial.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil do Barreiro (Deplan 3).