Homem baleado em Sabará pode ter discutido com cliente de namorada prostituta

Um homem de 21 anos foi encontrado com um tiro na nuca e caído em uma estrada da zona rural de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite de deste domingo (16). De acordo com a Polícia Militar, a motivação para o crime pode ser uma discussão com um cliente da namorada da vítima que estava se prostituindo.

Ainda segundo a polícia, testemunhas contaram que o casal era usuário de cocaína e que a mulher trocava sexo por drogas. Ela afirmou que um dia antes do crime, o casal tinha brigado.

A polícia suspeita que o homem tenha discutido com alguém que estava fazendo o programa com a mulher e essa possa ser a motivação para o crime. No entanto, o caso ainda será investigado pela Polícia Civil.

Ninguém foi preso. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará. No bolso da blusa de frio da vítima havia um pino de cocaína. O caso foi entregue na Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Santa Luzia, também na região metropolitana.