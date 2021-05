Homem de 48 anos é preso com 76 pedras de crack em Capinópolis

Ao todo, 76 pedras de crack foram apreendidas | Foto: PMMG/Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após ser abordado com 76 pedras de substância semelhante ao crack. A prisão ocorreu no último sábado (15.maio.2021), por volta das 23h10 no Florêncio II.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares avistaram o motorista de veículo, em atitude suspeita, saindo do Bairro Novo Horizonte. Os militares iniciaram o acompanhamento e abordaram veículo na Rua Medeiros, no Florêncio.

No veículo estavam o motorista, 48 anos e um passageiro, 28 anos. Durante buscas no interior do veículo e nas vestes do passageiro, nada de ilícito foi encontrado. No bolso do condutor do veículo foram encontradas 76 pedras de substância semelhante ao crack e R$65 em dinheiro.

Os militares seguiram até a residência do homem abordado com a droga, no entanto, nada de ilícito foi encontrado. O homem foi preso e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para averiguação de sua condição de saúde, sendo deixado à disposição da autoridade policial logo em seguida.

O passageiro foi liberado.