Homem morre e outro fica ferido após caminhão cair de ponte em MG

Um homem de 30 anos morreu e outro de 41 anos ficou ferido após um caminhão cair de uma ponte em Santa Rita de Ouro Preto, distrito de Ouro Preto, na região Central do Estado, na tarde desta segunda-feira (17). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão tombou para fora da ponte e o motorista, antes da queda, conseguiu escapar pela janela do veículo. Já o passageiro, de 30 anos, não teve a mesma sorte e morreu no acidente.

A corporação informou que o corpo do passageiro ficou preso às ferragens. O motorista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o hospital bem como o estado de saúde dele não foi informado. A perícia da Polícia Civil é aguardada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local.