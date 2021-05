Homem tenta invadir casa de Neymar Jr. na França e acaba detido

Um homem tentou invadir a casa do jogador Neymar Jr. na França. As informações são do jornal francês L’Equipe. Inicialmente, a mídia local disse que o homem foi descoberto por volta da 1h30, entre sábado e domingo, logo após escalar o muro da residência do craque do PSG, pela equipe de segurança do jogador.

No entanto, ao comentar uma postagem da Fox Sports sobre o tema, Neymar disse que o fato ocorreu na hora do almoço – mas não deixou claro se estava no local no momento.

O homem chegou a fugir, mas foi localizado pela polícia. Ainda segundo o L’Equipe, ele tem 26 anos e disse que gostaria de encontrar o jogador para transmitir a ele “a palavra de Deus” . Em sua mochila, havia Bíblias. Ele foi levado para uma clínica psiquiátrica.