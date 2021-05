Itapemirim inicia venda de passagens dia 21 e começa a voar no dia 30 deste mês

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), companhia aérea do Grupo Itapemirim, anunciou nesta segunda-feira que abrirá a venda de passagens aéreas na próxima sexta-feira. O voo inaugural da companhia está agendado para o dia 29, com renda revertida para instituições beneficentes, e o início dos voos comerciais para 30 de junho. As passagens poderão ser adquiridas pelo site e agências de viagens.

Em sua estreia no mercado aéreo doméstico, a ITA Transportes Aéreos estará presente em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte-Confins (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Rio de Janeiro-Galeão (RJ), Salvador (BA) e São Paulo-Guarulhos (SP).

As capitais Recife (PE), Maceió (AL), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Vitória (ES) e Natal (RN) serão somadas à malha a partir do dia 1 de agosto. Até junho de 2022, a companhia pretende ampliar a sua cobertura e chegar a 35 destinos no Brasil.

Mais espaço

Os voos serão realizados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 162 passageiros. São 18 assentos a menos em relação à configuração máximo do modelo. As aeronaves da ITA foram customizadas e reconfiguradas para oferecer mais espaço entre as poltronas. Os passageiros terão entre 79 cm e 107 cm de espaço, dependendo da localização do assento dentro da aeronave.

“Estamos reconfigurando os aviões para 162 assentos para que nossos passageiros possam desfrutar de uma viagem de preço acessível, porém com toda a comodidade e segurança”, explica Sidnei Piva, presidente do Grupo Itapemirim.

Bagagem gratuita

Além do conforto, a companhia irá oferecer uma experiência diferenciada aos passageiros. Entre os serviços oferecidos, está a possibilidade do despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e, quando for possível, serviço de bordo com refeições quentes.

Nesse primeiro momento, a frota da ITA contará com cinco aeronaves Airbus A320. A previsão é de que a companhia chegue ao final do ano com um total de 20 aeronaves do modelo. No primeiro semestre de 2022, a ITA receberá cinco aeronaves por mês. Até junho do próximo ano, a frota total será de 50 aeronaves.