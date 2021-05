Juninho completa cinco anos de América e recebe placa comemorativa

Ao entrar em campo no último domingo (16), contra o Atlético, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, Juninho completou cinco anos defendendo a camisa do América. Pela marca, o volante recebeu uma placa comemorativa do Presidente Alencar da Silveira Júnior. Desde sua apresentação em 16 de maio de 2016, o volante se tornou referência dentro e fora de campo.

“Sou um jogador que não vai faltar com raça, determinação e entrega em momento algum (…) chego para mostrar meu trabalho, me dedicar nos treinamentos e, assim, conseguir uma oportunidade no time”, declarou Juninho em sua primeira entrevista coletiva pelo clube.

Aos 33 anos, acumula 233 jogos pelo time, uma média de 46 jogos por temporada. Foi campeão da Série B com o América em 2017, e vice-campeão em 2020. E esteve presente nos descensos de 2016 e 2018. Segundo o historiador Carlos Paiva, Juninho é o vigésimo jogador que mais vezes vestiu a camisa americana.

Capitão do time, Juninho agradeceu ao clube pela homenagem e pelos momentos vividos. “Ter uma sequência em um clube grande é difícil. Todos os dias surgem jogadores, estamos também expostos a lesões, várias coisas. Quando a gente consegue atingir feitos como esse, como marcas de jogos, significa que estamos fazendo algo de positivo. Sou muito grato a cada jogador, treinador, diretor, a cada pessoa que contribuiu para que eu chegasse até aqui”, comentou o jogador, emocionado, no CT Lanna Drumond.

No momento, é o sétimo meio-campista que mais vezes jogou pelo time, e perde para Gilson, que disputou 244 jogos. Juninho espera superar essas marcas. “Sou alguém que chegou ao América de uma forma e, hoje, sou totalmente diferente. Um ser humano mais maduro, principalmente fora de campo. Atingir e continuar atingindo marcas expressivas dentro do América significa muito para mim”, finalizou.

Lisca revelou, no último mês, que Juninho planeja fazer a transição do campo para a gestão de futebol. O volante explicou suas intenções e confirmou a fala do treinador. “Ainda está amadurecendo na cabeça [a ideia]. Tive uma breve conversa com o Lisca, é um cara que sempre estou conversando, que contribui muito para o meu crescimento pessoal. Estou pensando em uma transição, função mas é algo a ser pensado, ainda tenho muito a contribuir dentro de campo”, afirmou o volante.

Perguntado sobre assumir um cargo de dirigente no América, o jogador se divertiu: “Já brinquei com os meninos, se eu assumir é lista de dispensas e aumentar o salário de quem ficar”.

O técnico Lisca comentou sobre a marca alcançada pelo jogador e a importância dele no clube. “Adilson dos Anjos Oliveira, nosso capitão Juninho completando cinco anos de Clube! É uma referência para nós. Se me pedirem palavras para descrevê-lo, seriam: profissionalismo e referência no América. É um cara que tenho o prazer de conhecer e trabalhar junto. Vida longa no América!”, parabenizou.

Confira os números de Juninho nos últimos cinco anos no América:

2021: 12 jogos

2020: 57 jogos e 3 gols

2019: 52 jogos e 6 gols

2018: 41 jogos e 4 gols

2017: 38 jogos

2016: 33 jogos e 2 gols