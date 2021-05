Motorista de carreta morre carbonizado em acidente na BR-381, em João Monlevade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após uma carreta carregada de gesso bater em um carro, tombar e pegar fogo no Km 349 da BR-381, na altura do distrito de Taquinho, em João Monlevade, na região Central do Estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta invadiu a contramão da via, acertou o veículo e tombou. Imediatamente após a batida a carreta começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi enviada ao local e que o motorista da carreta, que ainda não foi identificado, morreu carbonizado. A segunda vítima, que estava no carro, foi retirada do veículo por populares e, segundo a PRF, ele teve apenas ferimentos leves.

A pista está interditada por conta do acidente.