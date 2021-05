Na lanterna do Grupo F, América feminino se reapresenta nesta terça-feira

O início do América no Campeonato Brasilerio Feminino A-2 não foi como esperado. A derrota por 3 a 1 para o Vasco, no último domingo (16), no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada da competição, colocou o time na lanterna do Grupo F, empatado em pontos com a Chapecoense.

Os gols do time carioca foram marcados por Dani Barão, uma das jogadoras recém-contratadas pelo Vasco para a temporada. O gol do América foi contra, de Thais. O América entrou em campo com

De volta a Belo Horizonte, o América inicia a sua preparação nesta terça-feira (18), no Sesc Venda Nova, local da próxima partida. Na 2ª rodada vai enfrentar o Brasil de Farroupilha, no domingo (25), às 15h. A equipe do Sul vem de empate na estreia, em 1 a 1, com a Ponte Preta.

Escalação do América: Deka; Leka, Hingredy, Maiara e Dani Peré; Brenda e Sabrina; Serrana, Dilene, Jéssica Beiral e Lílian.