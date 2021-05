Por que o Galo jogou fora de BH só duas vezes neste Mineiro? Entenda

Atlético e América deixaram para o último jogo a decisão do Campeonato Mineiro. Depois de empatarem em 0 a 0, no domingo (16), o técnico Lisca questionou a Federação Mineira de Futebol (FMF) sobre uma suposta vantagem do Galo por ter o que ele chamou de “inversão de mando”, já que o Alvinegro jogou apenas duas vezes fora de Belo Horizonte no torneio, enquanto o Coelho fez quatro jogos. Por que isso aconteceu nesta edição? O Super.FC explica.

Bastante irritado após o empate, o técnico Lisca reclamou muito na coletiva. Ao ser perguntado se o América teria uma vantagem em cima do Galo por ter eliminado o Cruzeiro na semifinal, Lisca discordou e emendou uma reclamação à FMF.

“Agora temos que reverter a vantagem de um time que jogou apenas duas vezes fora de casa. Já joguei campeonato gaúcho, paulista, mato-grossense, nunca vi isso na vida. E agora, FMF, como fica a sua credibilidade depois de várias inversões de mando? A vantagem agora é deles, espero que isso termine de vez no futuro”, disse o treinador.

Nesta edição do Mineiro, o Galo só jogou fora de Belo Horizonte duas vezes, mas foram sete partidas, na prática, como visitante. Longe de BH, o Atlético encarou o Tombense e venceu por 2 a 1, em Tombos, pela segunda rodada. Contra a Caldense, o Galo também precisou viajar. Foi até Poços de Caldas e perdeu por 2 a 1, no Ronaldão.

Os duelos contra Patrocinense, Cruzeiro, Athletic e Tombense (na semifinal) também não tiveram o Galo como mandante, mas foram disputados em Belo Horizonte, por razões diversas.

Pela 4ª rodada, o Patrocinense precisou mandar o confronto contra o Galo para Belo Horizonte, porque a cidade de Patrocínio vivia a Onda Roxa – medida de proteção contra a Covid-19 -, o que impedia a realização de partidas de futebol. Já o clássico contra o Cruzeiro, foi disputado em BH, local que também é a casa da equipe celeste.

O jogo contra o Athletic também foi realizado em Belo Horizonte, na Arena Independência, por conta da Onda Roxa. O primeiro jogo da semifinal do Estadual, contra o Tombense, com mando da equipe do interior, também foi disputado no Independência, porque o estádio Almeidão não poderia receber a cabine do VAR, disponível nas fases finais da competição, e o próprio Tombense escolheu BH como palco.