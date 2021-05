Primeiro voo com deportados dos EUA do governo Biden chegará a Confins na sexta

Após 22 voos com brasileiros deportados dos EUA chegarem ao Aeroporto Internacional de Confins durante o governo do republicano Donald Trump, o primeiro voo realizado pelo governo do democrata Joe Biden desembarca na Grande BH nesta sexta-feira (21).

A BH Airport, que gerencia o aeroporto de Confins, confirmou o pouso, mas não soube precisar quantos passageiros chegarão no avião fretado, o que só deve ser informado oficialmente na própria sexta. Os passageiros deverão fazer uma conexão na Guiana, na América do Sul, antes de chegarem ao Brasil.

O uso de voos fretados para deportação foi uma marca do governo de Trump. Entre outubro de 2019 a dezembro de 2020, 1.195 pessoas chegaram a Confins dessa forma. Como analistas previam desde a vitória de Biden, em novembro do último ano, mesmo com a troca de partidos no poder e com discurso amenizado do democrata, a imigração ilegal para os EUA não tende a ser facilitada