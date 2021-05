Suspeitos de matar pastor evangélico são assassinados em Paracatu

Paracatu, Minas Gerais. Dois jovens, de 25 e 27 anos, foram assassinados na noite do último sábado (15.maio.2021), no Bairro Sarah Kubitschek. A dupla foi executada com vários disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da polícia, as duas vítimas eram investigados pela morte de um pastor de uma igreja evangélica no fim de março deste ano.

As vítimas foram identificadas como sendo Jonathas Ferreira da Silva, de 25 anos, e Thiago Batista Rocha, de 27 anos.

Imagens de um circuito de segurança flagrou o momento que o atirador chega e executa as vítimas. É possível ver que Jonathas, que é cadeirante, está na calçada quando Tiago chega. Eles conversam e em seguida, um motociclista chega realizando vários disparos de arma de fogo. Veja: