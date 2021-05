‘WandaVision’ é a grande vencedora do MTV Movie & TV Awards 2021

Dividida em duas partes, a premiação do MTV Movie & TV Awards 2021 teve como grande vencedora “WandaVision” na primeira noite. O evento foi conduzido pela atriz Leslie Jones.

Primeira série original da plataforma encarregada de expandir o chamado Universo Cinematográfico Marvel para o streaming – e de reaproveitar personagens que, nos cinemas, tiveram pouco tempo de tela, “WandaVision” teve cinco indicações: melhor série, melhor atriz (Elizabeth Olsen/Wanda Maximoff), melhor herói (Teyonah Parris/Monica Rambeau), melhor vilão (Kathryn Hahn/Agnes) e melhor briga (Wanda vs. Agatha).

A série da Marvel levou quatro prêmios dentre as cinco indicações que teve. A Marvel também se deu bem com outro projeto: “Falcão e o Soldado Invernal”. A trama faturou as duas categorias que disputava: Melhor Herói e Melhor Dupla.

Conhecido do personagem Pantera Negra, Chadwick Boseman, morto em 2020, venceu o prêmio de Melhor Performance em Filme por seu trabalho em “A Voz Suprema do Blues”.

Neste ano, o MTV Movie e TV Awards é realizado em dois dias, direto do Palladium, em Los Angeles. A segunda cerimônia será nesta segunda-feira (17).

CONFIRA A LISTA COMPLETA

Melhor filme

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Judas e o Messias Negro”

“Jovem promissora”

“Alma”

“Para todos os meninos: sempre e para sempre”

Melhor série

“Bridgerton”

“Cobra Kai”

“Emily em Paris”

“The Boys”

“WandaVision”

Melhor desempenho em uma filme

Carey Mulligan, “Jovem Promissora”

Chadwick Boseman, “A Voz Suprema do Blues”

Daniel Kaluuya, “Judas e o Messias Negro”

Sacha Baron Cohen, “Os 7 de Chicago”

Zendaya, “Malcolm e Marie”

Melhor desempenho em uma série

Anya Taylor-Joy, “O jogo da rainha”

Elizabeth Olsen, “WandaVision”

Elliot Page, “The Umbrella Academy”

Emma Corrin, “The Crown”

Michaela Coel, “Eu posso te destruir”

Melhor herói

Anthony Mackie, “O Falcão e o Soldado Invernal”

Gal Gadot, “Mulher Maravilha 1984”

Jack Quaid, “The Boys”

Pedro Pascal, “The Mandalorian”

Teyonah Parris, “WandaVision”

Melhor beijo

Chase Stokes e Madelyn Cline, “Outer Banks”

Jodie Comer e Sandra Oh, “Killing Eve”

Lily Collins e Lucas Bravo, “Emily em Paris”

Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison, “Never Have I Ever”

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, “Bridgerton”

Melhor desempenho em comédia

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Eric Andre, “Bad Trip”

Issa Rae, “Insegura”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Leslie Jones, “Coming 2 America”

Melhor vilão

Aya Cash, “The Boys”

Ewan McGregor, “Birds of Prey”

Giancarlo Esposito, ” The Mandalorian”

Kathryn Hahn, “WandaVision”

Nicholas Hoult, “O Grande”

Revelação

Antonia Gentry, “Ginny e Georgia”

Ashley Park, “Emily em Paris”

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Paul Mescal, “Pessoas Normais”

Regé-Jean Page, “Bridgerton”

Melhor luta

Luta Funhouse Final, “Aves de Rapina”

Finale House Fight, “Cobra Kai”

Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront, “The Boys”

Wanda vs. Agatha, “WandaVision”

Luta final contra Steppenwolf, “Liga da Justiça de Zack Snyder”

Desempenho mais assustador

Elisabeth Moss, “O Homem Invisível”

Jurnee Smollett, “Lovecraft Country”

Simona Brown, “Atrás de seus Olhos”

Victoria Pedretti, escreveu o roteiro de “The Haunting of Bly Manor”

Vince Vaughn, “Freaky”

Melhor dupla

Kristen Wiig e Annie Mumolo, “Barb e Star vão para Vista Del Mar”

Anthony Mackie e Sebastian Stan, “O Falcão e o Soldado Invernal”

Pedro Pascal & Grogu / Baby Yoda, “The Mandalorian”

Lily Collins e Ashley Park, “Emily em Paris”

Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Melhor momento musical

Love & Monsters , “Stand By Me”

Julie and the Phantoms , “Edge of Great”

WandaVision , “Agatha All Along”

Black Is King , “Brown Skin Girl”

Para todos os meninos: sempre e para sempre , “Começando no meio-fim”

Bridgerton , “Wildest Dreams”

The Kissing Booth 2 , “Los in the World”

Kobra Kai , “I Wanna Rock”