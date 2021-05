William Bonner volta de barba no JN e agita a internet: ‘viril e maravilhoso’

O apresentador do “Jornal Nacional” William Bonner retornou à bancada do programa nesta segunda-feira (17) após um período de férias. Contudo, a aparição do jornalista não chamou atenção pela volta, mas por algo que, a muitos internautas, é inédito: ele está com barba.

“Que isso, homem!”, brincou um telespectador. “Nunca tinha visto!”, disse outro. “Barbão sexy”, revelou um terceiro. “Conseguiu ficar ainda mais viril e maravilhoso”, declarou uma admiradora.

A surpresa foi tamanha que o assunto, logo após o início do telejornal, chegou aos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter.

Veja algumas das reações:

Aí gente o William Bonner tá de visual novo, Morta que ele conseguiu ficar ainda mais viril e maravilhoso, Que delícia! 🤤 #JornalNacional pic.twitter.com/HcH9Lxcnot — Káh🌵📚 (@KssyaBritto) May 17, 2021