Adversários em Atlético x América, Éverson e Lisca têm amizade fora dos gramados

“Mais do que um amigo, um parceiro tanto na vida, quanto profissionalmente.” Em cima do ônibus que se dirigia para a Arena Castelão, Lisca e Éverson celebravam a permanência do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro em 2018. A frase, dita pelo treinador no último domingo (16), reflete uma relação de amizade que começou há seis anos, justamente no Vozão.

A primeira passagem de Lisca pelo Ceará foi em 2015, quando foi contratado restando apenas oito jogos para o término da Segunda Divisão. Naquele ano, o clube tinha 98% de chances de sofrer o descenso à Série B e o treinador foi responsável não só por livrar o Vozão do risco, mas por alcançar um aproveitamento superior a 70%, com seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Foi naquele ano em que Lisca e Éverson, atual goleiro do Atlético, se cruzaram pela primeira vez profissionalmente, como relembrou o treinador. “Em 2015, quando cheguei [no Ceará] o Éverson era terceiro goleiro, e a gente precisava de uma campanha de 98% de recuperação, e o coloquei para jogar. Falei que ou iríamos nos consagrar ou iríamos cair, e ele foi fundamental”, disse Lisca. A confiança passada pelo treinador foi essencial na trajetória do defensor.

Lisca se despediu do Vozão no ano seguinte, em março de 2016, após uma sequência de resultados ruins. Éverson, no entanto, seguiu no time e se tornou titular absoluto na meta alvinegra. Dois anos depois, o treinador retornou ao Ceará para tentar evitar o rebaixamento à Série B; o time estava na lanterna, com três pontos conquistados.

“O Ceará era último colocado com a pior defesa do campeonato e o Éverson era o goleiro mais vazado. Mas na primeira vez que pisei em Porangabuçu cruzei com o Éverson e ele olhou pra mim e disse ‘vamos sair dessa’, quando ninguém acreditava”, disse Lisca.

Assim, nasceu a amizade que os dois carregam até hoje. “Nossa vida mudou juntos no Ceará duas vezes”, explicou. Lisca revela que os amigos costumam se encontrar fora dos campos e que a amizade se estende para as famílias. “Minha esposa é muito amiga da Rafa, que é esposa dele, os filhos, a meninada está sempre lá em casa, vou bastante na casa dele”, contou o treinador.

“É um parceiro, um amigo, e nossa história começou quase juntos e crescemos muito juntos”, finalizou. Apesar da relação, Lisca e Éverson vão fazer o melhor para defender seus times, América e Atlético, que se enfrentam no próximo sábado (22), às 16h30, no Mineirão, na briga pelo título do Campeonato Mineiro de 2021.

No primeiro jogo, na Arena Independência, os times empataram em 0 a 0. O Galo tem a vantagem de jogar por dois empates ou derrota e vitória pela mesma diferença de gols por ter feito a melhor campanha na fase classificatória.