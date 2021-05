Caminhão carregado de vodca tomba e motorista fica ferido no Sul de Minas

O motorista de um caminhão que transportava bebidas alcóolicas ficou ferido na manhã desta terça-feira (18) após o freio do veículo falhar e tombar no KM 6 da BR-459, na divisa entre Delfim Moreira e Wenceslau Braz, no Sul de Minas. Após serem acionados, os militares do Corpo de Bombeiros se dirigiram até o local e já avistaram a vítima foram do caminhão, sentada no passeio.

No local, o homem reclamou estar sentindo dores na cervical e no ombro esquerdo. Os militares então, trataram de imobilizar a vítima e observar o estado de saúde dela durante o deslocamento para atendimento médico no Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Itajubá. Os militares informaram que o motorista do caminhão ficou consciente e apresentou sinais vitais normais durante o percurso.

Toda a carga do caminhão que era composta por caixas de vodca ficou espalhada às margens da rodovia.