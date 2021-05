Centro de Saúde Aarão Reis muda de endereço e amplia atendimento em BH

O Centro de Saúde Aarão Reis mudou de endereço e agora está funcionando na avenida Waldomiro Lobo, número 177, no bairro Guarani, região Norte de Belo Horizonte. A transferência de lugar, conforme a prefeitura, vai permitir ampliar o número de atendimentos.



Se no antigo espaço comportava aproximadamente 10 mil pessoas, passou a atender cerca de 14 mil usuários, inclusive moradores de parte do bairro Guarani. Além disso, o novo posto é acessível às pessoas com mobilidade reduzida. O Centro de Saúde Aarão Reis possui dois andares de área construída em aproximadamente 1 mil m².



São 17 consultórios médicos, um odontológico e um anamnese; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros. Toda a construção foi executada com tecnologias sustentáveis, acessos independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização.



Ainda conforme a PBH, o local ganhou mais uma equipe de Saúde da Família, passando de três para quatro. O centro de saúde conta ainda com duas equipes de Saúde Bucal; equipe de apoio, composta por clínico geral, ginecologista, assistente social, psicólogo, enfermeiro e pessoal administrativo; os agentes de Combate a Endemias e agentes comunitários de saúde. Também integra ao trabalho uma equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), formada por nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico e terapeuta ocupacional.