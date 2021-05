Cerro Porteño x Atlético: onde assistir o duelo que vale a liderança antecipada

Já no Paraguai, o Atlético realiza às 19h (de Brasília), desta terça-feira (18), o último treino em preparação para o confronto contra o Cerro Porteño. As duas equipes se enfrentam pela 5ª rodada do Grupo H da Libertadores, às 21h, de quarta-feira (19), no estádio General Pablo Rojas (La Olla). Uma vitória garante ao Galo a liderança antecipada da chave.

A partida terá transmissão da rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 20h desta quarta-feira (19) com apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio, comentários de Cadu Doné e reportagens de Roberto Abras.

Onde assistir

O duelo da Libertadores terá transmissão com imagens apenas pela Conmebol TV. Para assistir a partida o torcedor precisa contratar o serviço por R$39,90 a mensalidade. Os interessados devem ter planos da Sky ou Net para acompanhar. Na primeira opção, o canal é 220 ou 221 (ou 620 e 621 para HD) e na segunda, é o 711 a 714.