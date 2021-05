Com 2ª melhor campanha da Libertadores, Galo pode superar desempenho de 2013

Já garantido nas oitavas de final da Libertadores, o Atlético quer confirmar a liderança do Grupo H. Com a segunda melhor campanha da competição – empatado com o Flamengo -, o Galo tem 83% de aproveitamento até aqui e precisa de uma vitória para se garantir no topo da chave. Em 2013, quando foi campeão do torneio, o Galo terminou a fase de grupos no primeiro lugar geral, com 15 pontos. Em 2021, se vencer os dois próximos jogos, irá superar a campanha do ano em que levou a taça.

Até a 4ª rodada da fase de grupos, o Galo acumula 10 pontos na tabela com três vitórias e um empate. Na fase de grupos de 2013, venceu cinco e perdeu um, terminando a primeira fase com 15 pontos. Na quarta (18), encara o Cerro Porteño, time que foi goleado pelo Galo, no Mineirão, na 3ª rodada, por 4 a 0. Na última rodada, o adversário é o Deportivo La Guaira, em Belo Horizonte. Na Venezuela, quando encarou o La Guaira, empatou em 1 a 1.

O título histórico de 2013 foi a principal conquista do clube e o bom desempenho nesta edição anima o torcedor que sonha em comemorar o título da América novamente. Empatado com o Flamengo, o Galo tem a segunda melhor campanha da competição até aqui. As duas equipes acumulam o mesmo número de pontos, enquanto o Palmeiras, líder do Grupo A, tem 100% de aproveitamento. Rubro-negro e Galo estão com 83,3%.

Para a partida contra o Cerro Porteño, o Galo pode não entrar em campo com força máxima. Em meio a um calendário apertado, por conta da final do Campeonato Mineiro, o técnico Cuca já assumiu que alguns jogadores devem ficar de fora. Para a decisão do Mineiro no sábado (23), o Atlético terá apenas um dia de treinamento.

“Sim, posso poupar jogadores na quarta-feira. Se nós temos um elenco uniforme e dar uma rodada de quem precise, vou fazer isso para estar com um time muito mais saudável sábado. Eu não tenho medo dessas coisas.Vai depender muito de como eles (jogadores) estiverem se sentindo. Aquele que tiver mais desgastado, vai ter que falar pra gente. Vamos pensar bem nas opções e no que fazer nessas duas partidas importantes para nós”, disse Cuca.