Copa América será transmitida com exclusividade pelo SBT na TV aberta

A Copa América 2021 terá transmissão exclusiva do canal aberto SBT, conforme informou a rede de televisão, nesta terça-feira (18). A partida de abertura será entre Argentina e Chile, em 13 de junho. No dia seguinte, a emissora transmite Brasil e Venezeuela.

A previsão é de que o canal exiba 11 jogos da competição. Além da abertura, todos os duelos da seleção brasileira na fase classiicatória e no mata-mata. Se o time de Tite for eliminado até as quartas de final, o SBT também transmistirá as semifinais e a final.

O acordo fechado entre o canal e a Conmebol é mais um avanço do SBT na cobertura esportiva. A empresa já havia adquirido os direitos de transmissão da Copa Libertadores (temporadas 2021/2022) e da Champions League (temporadas 2021/2024).