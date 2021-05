Corpo de pescador que estava desaparecido é encontrado em rio, no Norte de Minas

O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado na manhã de segunda-feira (17) por militares do Corpo de Bombeiros no Rio São Francisno, no município de Manga, no Norte de Minas. A vítima estava desaparecida desde o último domingo (16), quando ele estava pescando com o sobrinho no rio.

De acordo com informações da Polícia Militar, enquanto armava uma rede, o homem escorregou e caiu na parte mais funda do rio. Após isso, ele não foi mais visto. Os militares utilizaram um barco e equipamentos de mergulho para fazer a busca pela vítima.

O corpo, no entanto, foi encontrado por ribeirinhos, boiando no rio. O corpo foi encontrado a cerca de 5Km de onde o homem teria se afogado, em uma área conhecida como Ilha do Corculho. O corpo foi retirado da água e levado para o Instituto Médico Legal (IML). A perícia da Polícia Civil realizou trabalhos no local.