Covid: Minas tem 10 crianças e adolescentes internados em UTIs, informa SES

Dez crianças e adolescentes infectados com Covid-19 estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas em Minas Gerais. A informação foi divulgada nesta terça-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).



No total, 194 leitos hospitalares no território mineiro são exclusivos para pacientes graves com idades entre 29 dias até 18 anos. Deste total, 79 destinados para atender os contaminados com o novo coronavírus.



O levantamento da SES informa que, atualmente, dos leitos de UTIs pediátricos disponíveis no SUS, 40,72% estão ocupados. A proporção de lotação das vagas específicas para as vítimas da Covid é bem menor, de 12,66%.



Óbitos



O boletim epidemiológico ainda revela que 86 crianças e adolescentes morreram em Minas vítimas da Covid. Foram 26 menores de um ano, 24 crianças com idades entre 1 e 9 anos, além de 36 adolescentes entre 10 e 19 anos.



Incluindo todas as faixas etárias, o Estado contabiliza 37.617 óbitos para a Covid, sendo que 28.431 vítimas tinham mais de 60 anos. Das pessoas que não resistiram ao vírus, 68% apresentavam comorbidades.