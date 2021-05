CPI da Covid: Ernesto Araújo presta depoimento nesta terça-feira, acompanhe

A CPI da Covid interroga nesta terça-feira (18), o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Durante o depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, ele será questionado sobre o relacionamento do Brasil com países-chave, como China e Estados Unidos, e suas posições ideológicas com os dois governos que foram adotadas ao lidar com temas sensíveis durante o período pandêmico.

Veja a agenda da semana na CPI da Covid:

18/5 – Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores

19/5 – Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde

20/5 – Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.