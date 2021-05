Cruzeiro: Marcinho se diz adaptado para comandar o meio-campo estrelado

O Sampaio Corrêa terminou a última Série B do Brasileiro com 57 pontos, a quatro de obter o acesso. A boa campanha do Tubarão passou diretamente pelos pés do meia Marcinho, autor de oito gols e cinco assistências. O desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, e o jogador de 25 anos desembarcou na Toca II cercado de expectativas.

No planejamento da Raposa, ele seria a peça ideal para dar qualidade, criatividade e dinamismo ao meio-campo. Contudo, o paraense ainda não foi o jogador que o clube foi buscar no Maranhão. Marcinho reconhece a instabilidade e tem a explicação para não ter engrenado ainda.

“Desde que cheguei, foi um período de adaptação, numa posição nova. Ano passado, jogava no meio-campo mais solto, sem tanta responsabilidade na marcação. Venho me adaptando nesses três meses e creio que já estou bem melhor do que no começo”, avalia o camisa 95.

Com a camisa estrelada, Marcinho foi titular na maioria das partidas. Participou de 12 jogos pelo Campeonato Mineiro e de dois na Copa do Brasil, tendo ficado em campo 485 minutos. Adaptado ao novo clube, ele aposta no crescimento individual e na experiência adquirida na disputa da segunda divisão passada para ajudar o Cruzeiro a atingir seus propósitos na temporada.

“Foi uma Série B especial porque a gente (Sampaio Corrêa) bateu lá em cima. Feliz também pelas minhas metas alcançadas no ano, com oito gols e cinco assistências. Espero não repetir, mas fazer bem melhor no Cruzeiro neste ano pela grandeza que é o clube e conquistar todos os nossos objetivos, principalmente a Série A de 2022”, projeta o meia.