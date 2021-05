Fafá de Belém pensou em pular de carro em movimento após sofrer assédio

“Peguei carona com um cara, após uma festa da Rádio Globo, e vi que ele estava no caminho errado. Alertei que morava para o outro lado. Ele colocou a mão na minha perna e perguntou se eu tinha certeza de que não queria ir com ele”, contou a cantora, que, no momento, cogitou pular do carro em movimento para escapar, mas teve sangue frio para se desvencilhar.